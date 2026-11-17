В ночь на 17 ноября Минобороны России заявило о якобы уничтожении 1441 украинского беспилотника над десятками регионов страны.

Российские СМИ назвали эту атаку самой масштабной ночной атакой с начала полномасштабного вторжения.

По утверждению российского ведомства, беспилотники сбивали над следующими регионами:

Белгородской;

Брянской;

Волгоградская;

Воронежская;

Владимирская;

Калужская;

Курская;

Липецкая;

Новгородская;

Орловская;

Ростовская;

Рязанская;

Самарская;

Саратовская;

Смоленская;

Тверская;

Тульская;

Ульяновская области.

Также в перечне российского Минобороны указаны Московский регион, Республика Башкортостан, оккупированный Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.

Российские СМИ уже назвали ночной обстрел самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время заявленное количество в 1441 якобы сбитого беспилотника является данными российского Минобороны и не имеет подтверждения со стороны Украины. Независимого подтверждения этих цифр в сообщении также не приводится.

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

Массированная атака дронов на Москву продолжалась вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября. Местные жители сообщали о взрывах и падении обломков, а работа всех аэропортов столицы РФ была приостановлена.

Также в Курске загорелась подстанция, обслуживающая 400 тысяч абонентов.

Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.

В Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.

Читай нас в