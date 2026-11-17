Россия заявила о самой масштабной атаке дронов: было сбито более 1400 беспилотников
В ночь на 17 ноября Минобороны России заявило о якобы уничтожении 1441 украинского беспилотника над десятками регионов страны.
Российские СМИ назвали эту атаку самой масштабной ночной атакой с начала полномасштабного вторжения.
По утверждению российского ведомства, беспилотники сбивали над следующими регионами:
- Белгородской;
- Брянской;
- Волгоградская;
- Воронежская;
- Владимирская;
- Калужская;
- Курская;
- Липецкая;
- Новгородская;
- Орловская;
- Ростовская;
- Рязанская;
- Самарская;
- Саратовская;
- Смоленская;
- Тверская;
- Тульская;
- Ульяновская области.
Также в перечне российского Минобороны указаны Московский регион, Республика Башкортостан, оккупированный Крым, Краснодарский край, а также акватории Азовского и Черного морей.
Российские СМИ уже назвали ночной обстрел самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В то же время заявленное количество в 1441 якобы сбитого беспилотника является данными российского Минобороны и не имеет подтверждения со стороны Украины. Независимого подтверждения этих цифр в сообщении также не приводится.
Об этом сообщает российское Министерство обороны.
Массированная атака дронов на Москву продолжалась вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября. Местные жители сообщали о взрывах и падении обломков, а работа всех аэропортов столицы РФ была приостановлена.
Также в Курске загорелась подстанция, обслуживающая 400 тысяч абонентов.
Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту было приостановлено из-за повторной атаки 17 ноября.
В Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.