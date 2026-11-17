В центре Винницы в результате российского нападения пострадали четыре человека
В Виннице в результате вечерней российской атаки за медицинской помощью обратились четверо человек. Трое из них получили акубаротравмы из-за взрывной волны, ещё один человек перенёс острую стрессовую реакцию. Состояние всех пострадавших стабильное.
По предварительным данным, у троих человек диагностировали акубаротравмы — повреждения органов слуха, возникающие под воздействием взрывной волны. Еще один человек обратился за помощью из-за острой стрессовой реакции. «Состояние всех пострадавших стабильное», — отметил Моргунов.
Других подробностей о последствиях атаки мэр пока не сообщил. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Telegram-канале.
17 ноября около 17:55 россияне атаковали центральную часть Винницы и повредили объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил мэр Сергей Моргунов.