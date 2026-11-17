По предварительным данным, у троих человек диагностировали акубаротравмы — повреждения органов слуха, возникающие под воздействием взрывной волны. Еще один человек обратился за помощью из-за острой стрессовой реакции. «Состояние всех пострадавших стабильное», — отметил Моргунов.

Других подробностей о последствиях атаки мэр пока не сообщил. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в своем Telegram-канале.

17 ноября около 17:55 россияне атаковали центральную часть Винницы и повредили объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил мэр Сергей Моргунов.