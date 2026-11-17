Создатели пропагандистского проекта «Все равно живые» не смогли договориться с российскими телеканалами о показе около десяти фильмов о живых и погибших участниках войны против Украины.

По словам генерального директора движения «Газманов-Родники» Елены Ульяновой, телеканалы объясняют отказ тем, что фильмы «не подходят под формат».

Пока что фильмы демонстрируются только на платформе VK и в российских школах. Об этом Ульянова заявила во время круглого стола в Общественной палате РФ.

В то же время российские власти продолжают поддерживать производство пропагандистских фильмов о войне. В частности, на 2027 год Минкульт РФ определил такие фильмы одним из приоритетных направлений государственного финансирования.

Украинский актер Денис Капустин, известный по роли в фильме «Киллхаус», вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас артист служит оператором тяжелых дронов-бомбардировщиков, с помощью которых наносит удары по позициям российских оккупантов и обеспечивает украинских пехотинцев необходимым снаряжением.

Украинский экшн-триллер «Киллхаус» режиссёра Любомира Левицкого продолжает успешный прокат. Картина уже собрала 43 млн грн, а её посмотрели более 222 тысяч зрителей. Это один из лучших результатов среди украинских художественных фильмов последних лет.

Талантливый украинский режиссёр Любомир Левицкий, недавно представивший первый тизер своего нового напряжённого экшн-триллера «КИЛЛХАУС», принял решение отказаться от государственного финансирования картины, несмотря на победу в 19-м конкурсе Госкино. Этот смелый шаг стал примером сознательной поддержки страны в то время, когда каждый ресурс должен работать на общую победу.

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