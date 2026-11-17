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Творці пропагандистського проєкту «Все одно живі» не змогли домовитися з російськими телеканалами про показ близько десяти фільмів про живих і загиблих учасників війни проти України.

За словами гендиректорки руху «Газманов-Родники» Олени Ульянової, телеканали пояснюють відмову тим, що стрічки «не підходять під формат».

Наразі фільми демонструють лише на платформі VK та в російських школах. Про це Ульянова заявила під час круглого столу в Громадській палаті РФ.

Водночас російська влада продовжує підтримувати виробництво пропагандистського кіно про війну. Зокрема, на 2027 рік Мінкульт РФ визначив такі стрічки одним із пріоритетних напрямів державного фінансування.

Український актор Денис Капустін, відомий за роллю у фільмі «Кіллхаус», долучився до лав Збройних сил України. Нині артист служить оператором важких дронів-бомберів, за допомогою яких завдає ударів по позиціях російських окупантів і забезпечує українських піхотинців необхідним спорядженням.

Український екшн-трилер «Кіллхаус» режисера Любомира Левицького продовжує успішний прокат. Стрічка вже зібрала 43 млн грн, а її подивилися понад 222 тисячі глядачів. Це один із найкращих результатів серед українських художніх фільмів останніх років.

Український талановитий режисер Любомир Левицький, який нещодавно презентував перший тизер свого нового напруженого екшн-трилера «КІЛЛХАУС», прийняв рішення відмовитися від державного фінансування стрічки, попри перемогу у 19-му конкурсі Держкіно. Цей сміливий крок став прикладом свідомої підтримки країни у час, коли кожен ресурс має працювати на спільну перемогу.

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