宣传项目“反正还活着”的创作者未能与俄罗斯电视台就播出约十部关于在对乌克兰战争中幸存者和阵亡者的影片达成协议。

据“加兹马诺夫-罗德尼基”运动总干事叶莲娜·乌里扬诺娃称，电视台方面解释拒绝的原因是这些影片“不符合播出格式”。

目前，这些影片仅在VK平台及俄罗斯学校内放映。乌利亚诺娃在俄罗斯联邦公民议会举行的圆桌会议上透露了这一情况。

与此同时，俄罗斯当局继续支持制作关于战争的宣传电影。特别是，俄罗斯文化部已将此类影片列为2027年国家资助的优先方向之一。

因在电影《杀戮屋》中饰演角色而闻名的乌克兰演员丹尼斯·卡普斯汀已加入乌克兰武装部队。 目前，这位演员担任重型轰炸无人机操作员，利用这些无人机对俄罗斯占领军的阵地实施打击，并为乌克兰步兵提供必要的装备。

由柳博米尔·列维茨基执导的乌克兰动作惊悚片《杀戮之屋》继续取得良好的票房成绩。 该片目前已斩获4300万格里夫纳票房，观影人次超过22.2万。这是近年来乌克兰故事片中表现最出色的作品之一。

才华横溢的乌克兰导演柳博米尔·列维茨基近日发布了其新片——紧张刺激的动作惊悚片《KILL HOUSE》的首支预告片，他决定放弃该片的国家资助， 尽管该片在第19届国家电影局竞赛中摘得桂冠。这一大胆之举，在当前需要所有资源齐心协力争取共同胜利的时刻，为自觉支持国家树立了典范。

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