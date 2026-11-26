克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫在评论欧洲关于冬季停止袭击能源基础设施的提议时表示，俄罗斯“对谁都没有欠什么”。他还指责欧洲缺乏建设性立场。

据俄罗斯媒体《韦斯蒂》报道，11月26日，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫就俄罗斯是否会同意在冬季达成能源停火协议一事作出了回应。 据俄罗斯独裁者普京的发言人称，不会有停火，因为“俄罗斯对谁都没有欠什么”。 克里姆林宫的这一反应是在欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩提出临时和局部停火建议后做出的。佩斯科夫因这些“最后通牒”而批评了欧洲参与谈判的想法。

佩斯科夫向俄罗斯宣传人士帕维尔·扎鲁宾发表评论，谈及“欧洲的要求”以及俄罗斯“必须”接受停火一事。 这位官员驳回了这一提议，并强调俄罗斯只应顾及自身的“国家利益”。

克里姆林宫发言人的其他论点涉及欧洲代表参与和平谈判的概念。据他称，在提出这些“最后通牒”之后，欧洲人“很难”再声称自己能担任调解人或谈判参与者的角色。 鉴于欧洲的这一立场，克里姆林宫担心无法从布鲁塞尔方面看到“关于和平进程的建设性立场”。

这位宣传官员还询问了欧洲代表访问莫斯科的情况，称欧洲方面似乎“甚至没有回应”。对此，佩斯科夫表示，对方“确实做出了回应，但尚不明确”。

此前，佩斯科夫还回答了俄罗斯是否会同意以能源停火换取柴油协议的问题。

乌克兰准备与俄罗斯达成互惠的能源停火协议，但所提条件可能会限制基辅打击俄罗斯能源基础设施的能力，同时又无法确保乌克兰发电厂得到充分保护。 战争研究所（ISW）的分析师们已就这些风险发出警告。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与德国总理弗里德里希·默茨进行了通话。双方讨论了俄罗斯对乌克兰能源基础设施的打击、能源停火的前景以及自愿联盟会议的筹备工作。

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