Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия «никому ничего не должна», комментируя предложение Европы прекратить удары по энергетической инфраструктуре зимой. Он также обвинил Европу в отсутствии конструктивной позиции.

26 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, согласится ли РФ на энергетическое перемирие зимой, сообщило российское СМИ «Вести». По словам представителя российского диктатора Путина, перемирия не будет, потому что «Россия никому ничего не должна». Реакция Кремля последовала после предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о временном и локальном прекращении огня. Песков из-за таких «ультиматумов» раскритиковал идею вовлечения Европы в переговоры.

Песков дал комментарий российскому пропагандисту Павлу Зарубину о «требованиях Европы» и о том, что РФ «обязана» пойти на перемирие. Чиновник отверг это предложение и подчеркнул, что Россия должна заботиться только о своих «национальных интересах».

Другие тезисы пресс-секретаря Кремля касались концепции участия представителей Европы в мирных переговорах. По его словам, после озвученных «ультиматумов» европейцам «сложно претендовать» на роль посредников и на роль участников переговоров. Из-за такой позиции Европы Кремль опасается, что не увидит со стороны Брюсселя «конструктивной позиции в отношении мирного процесса».

Пропагандист также поинтересовался, как обстоят дела с визитом представителей Европы в Москву, на который европейцы якобы «даже не откликнулись». В ответ Песков сказал, что они «откликнулись, но ясности нет».

До этого Песков ответил, согласится ли РФ на энергетическое перемирие в обмен на соглашение по дизельному топливу.

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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