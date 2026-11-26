Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja „nikomu nic nie jest winna”, komentując europejską propozycję zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną w okresie zimowym. Oskarżył również Europę o brak konstruktywnego stanowiska.

26 listopada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział na pytanie, czy Rosja zgodzi się na zimowe zawieszenie broni w kwestii energetycznej – poinformowały rosyjskie media „Westi”. Według słów przedstawiciela rosyjskiego dyktatora Putina, rozejmu nie będzie, ponieważ „Rosja nikomu nic nie jest winna”. Reakcja Kremla pojawiła się po propozycji przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dotyczącej tymczasowego i lokalnego zawieszenia broni. Pieskow skrytykował pomysł włączenia Europy do negocjacji z powodu takich „ultimatum”.

Pieskow udzielił komentarza rosyjskiemu propagandystowi Pawłowi Zarubinowi na temat „żądań Europy” oraz tego, że Federacja Rosyjska jest „zobowiązana” do zawarcia rozejmu. Urzędnik odrzucił tę propozycję i podkreślił, że Rosja powinna dbać wyłącznie o swoje „interesy narodowe”.

Inne tezy rzecznika Kremla dotyczyły koncepcji udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach pokojowych. Według niego, po ogłoszeniu „ultimatum” Europejczykom „trudno jest pretendować” do roli pośredników i uczestników negocjacji. Z powodu takiego stanowiska Europy Kreml obawia się, że nie doczeka się ze strony Brukseli „konstruktywnego podejścia do procesu pokojowego”.

Propagandysta zapytał również o sytuację związaną z wizytą przedstawicieli Europy w Moskwie, na którą Europejczycy rzekomo „nawet nie zareagowali”. W odpowiedzi Pieskow stwierdził, że „zareagowali, ale nie ma jasności”.

Wcześniej Pieskow odpowiedział na pytanie, czy Rosja zgodzi się na rozejm energetyczny w zamian za porozumienie w sprawie oleju napędowego.

Ukraina jest gotowa na wzajemne rozejm energetyczny z Rosją, jednak proponowane warunki mogą ograniczyć możliwości Kijowa w zakresie zadawania ciosów rosyjskiej infrastrukturze energetycznej, nie zapewniając jednocześnie odpowiedniej ochrony ukraińskich elektrowni. O takich zagrożeniach ostrzegają analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Strony omówiły rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, perspektywy rozejmu energetycznego oraz przygotowania do spotkania „koalicji chętnych”.

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