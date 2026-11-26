По данным следствия, в июне 2022 года 46-летняя женщина заняла должность так называемой начальницы бюджетного отдела незаконной оккупационной администрации Херсона. Ей заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

На этой должности женщина контролировала формирование и исполнение бюджета общины в соответствии с российским законодательством, налаживала взаимодействие с другими оккупационными учреждениями, связанными с финансами. Обеспечивала учет поступлений — налогов и сборов от деятельности предприятий, зарегистрированных в фискальных органах РФ.

Досудебное расследование проводится СВ ОП №2 Херсонского РУП ГУНП в Херсонской области.

Источник: Херсонская областная прокуратура

В Украине объявили подозрения сотрудникам СБУ, перешедшим на службу в ФСБ в Крыму.

Ранее правоохранители раскрыли схему поставок продовольствия российским военным и силовым структурам, которую после начала полномасштабного вторжения организовали представители международной группы компаний из Киевской области.

Служба безопасности Украины разоблачила дельца, который поставлял в Россию комплектующие для военных подводных лодок в обход санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Правоохранители задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, члены которой передавали спецслужбе агрессора информацию о военных и стратегических объектах по всей Украине. Руководил группировкой мужчина с псевдонимом «Профессор».

Читай нас в