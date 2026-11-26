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За даними слідства, у червні 2022 року 46-річна жінка обійняла посаду так званої начальниці бюджетного відділу незаконної окупаційної адміністрації Херсона. Їй заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

На цій посаді жінка контролювала формування та виконання бюджету громади відповідно до російського законодавства, налагоджувала взаємодію з іншими окупаційними установами, пов’язаними із фінансами. Забезпечувала облік надходжень – податків та зборів від діяльності підприємств, зареєстрованих у фіскальних органах рф.

Досудове розслідування здійснюється СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

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