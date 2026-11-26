Zgodnie z danymi śledztwa, w czerwcu 2022 roku 46-letnia kobieta objęła stanowisko tzw. kierowniczki działu budżetowego nielegalnej administracji okupacyjnej w Chersoniu. Została ona poinformowana zaocznie o podejrzeniu o działalność kolaboracyjną na podstawie części 5 art. 111-1 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Na tym stanowisku kobieta nadzorowała tworzenie i realizację budżetu gminy zgodnie z rosyjskim prawem oraz koordynowała współpracę z innymi instytucjami okupacyjnymi zajmującymi się finansami. Zapewniała ewidencję wpływów – podatków i opłat z działalności przedsiębiorstw zarejestrowanych w organach podatkowych Federacji Rosyjskiej.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi Wydział Śledczy nr 2 Chersońskiego Okręgowego Urzędu Policji Głównego Urzędu Policji w obwodzie chersońskim.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu

W Ukrainie postawiono zarzuty pracownikom SBU, którzy przeszli do służby w FSB na Krymie.

Wcześniej organy ścigania ujawniły schemat dostaw żywności dla rosyjskich sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa, który po rozpoczęciu pełnej inwazji zorganizowali przedstawiciele międzynarodowej grupy przedsiębiorstw z regionu kijowskiego.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała przedsiębiorcę, który dostarczał do Rosji komponenty do okrętów podwodnych, omijając sankcje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Organy ścigania zatrzymały członków międzyregionalnej sieci agentów FSB RF, której członkowie przekazywali służbom specjalnym agresora informacje o obiektach wojskowych i strategicznych na terenie całej Ukrainy. Grupą kierował mężczyzna o pseudonimie „Profesor”.

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