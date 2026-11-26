Россия продолжает применять в отношении соседних государств модели информационного давления, которые ранее были зафиксированы Центром противодействия дезинформации в его аналитическом исследовании.

Одним из недавних примеров стало заявление МИД РФ, в котором Эстонию обвинили в действиях, якобы подводящих обе страны «к грани открытой войны». В то же время Москва традиционно оправдывает свои угрозы заявлениями о якобы «притеснениях русскоязычного населения».

Как отмечают в ЦПД, фактически речь идет о прямом шантаже в ответ на решение Таллинна закрыть пограничные переходы с Россией из-за диверсий российской военной разведки.

В Центре напомнили, что сочетание нарратива о «защите прав русскоязычных» с прямыми военными угрозами является отработанным российским сценарием. Ранее Кремль применял его против Украины, о чем говорится в исследовании «Модели информационного давления РФ: от Украины до Европы».

В то же время выводы о возможном намерении России напасть нельзя делать исключительно на основе информационных материалов. Для этого также необходимо учитывать независимые данные о военных приготовлениях Москвы и её дипломатических шагах.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Ранее мы сообщали, что МИД РФ пригрозил Эстонии открытой войной из-за якобы оказанной ею помощи украинским атакам.

23 ноября Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Эстонии в РФ Марека Юхтеги и выразило ему «решительный протест» в связи с обвинениями Москвы в попытке поджога оборонного предприятия, а также решением эстонского правительства закрыть границу с Россией.

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