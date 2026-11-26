俄罗斯继续对邻国施加信息压力，这些模式此前已被反虚假信息中心在其分析报告中记录在案。

最近的一个例子是俄罗斯外交部发表的一份声明，该声明指责爱沙尼亚的行动将两国推向了“公开战争的边缘”。 与此同时，莫斯科一如既往地以所谓“压迫俄语人口”的声明为其威胁行为辩解。

该中心指出，这实际上是对塔林因俄罗斯军事情报部门的破坏活动而决定关闭与俄罗斯边境口岸所作出的直接勒索。

该中心提醒道，将“保护俄语人群权利”的叙事与直接的军事威胁相结合，是俄罗斯惯用的套路。 此前，克里姆林宫曾将这一套路用于针对乌克兰，相关内容详见《俄罗斯联邦信息施压模式：从乌克兰到欧洲》的研究报告。

与此同时，不能仅凭信息材料就得出俄罗斯可能有进攻意图的结论。为此，还必须考虑关于莫斯科军事准备及其外交举措的独立数据。

反虚假信息中心报道了这一消息。

此前我们曾报道，俄罗斯外交部曾以爱沙尼亚所谓协助乌克兰发动袭击为由，威胁要对爱沙尼亚发动公开战争。

11月23日，俄罗斯外交部传唤了爱沙尼亚驻俄临时代办马雷克·尤赫特吉，并就以下事项向其表示“强烈抗议” ，原因是爱沙尼亚被指控企图纵火焚烧一家国防企业，以及爱沙尼亚政府决定关闭与俄罗斯的边境。

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