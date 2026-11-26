Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине. По данным разведки, основными целями вновь могут стать энергетическая инфраструктура, логистика и объекты жизнеобеспечения.

«К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, мишенями вновь станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах», — рассказал Зеленский.

Таким образом, под угрозой могут оказаться объекты, от которых зависит функционирование городов и населенных пунктов, в частности энергетическая и транспортная инфраструктура.

Об этом глава государства сообщил в Facebook по итогам селекторного совещания.

В четверг, 26 ноября, часть потребителей в семи областях Украины остаётся без электроэнергии из-за боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру. Отключения электроэнергии зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением по состоянию на 25 ноября наблюдалась в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В среду, 25 ноября, российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего были повреждены магистральные сети и отключено электроснабжение в части Днепра, а также в Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны. Наиболее сложная ситуация по состоянию на 25 ноября в настоящее время наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях.

Читай нас в