Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja kończy przygotowania do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Według danych wywiadu głównymi celami mogą ponownie stać się infrastruktura energetyczna, logistyka oraz obiekty zapewniające funkcjonowanie społeczeństwa.

„Niestety, Rosjanie kończą już przygotowania do nowego, masowego ataku, a według danych wywiadu celami ponownie będą infrastruktura energetyczna i logistyczna oraz obiekty zapewniające funkcjonowanie miast i gmin” – powiedział Zełenski.

W związku z tym zagrożone mogą być obiekty, od których zależy funkcjonowanie miast i gmin, w szczególności infrastruktura energetyczna i transportowa.

O tym poinformował głowa państwa na Facebooku po zakończeniu telekonferencji.

W czwartek, 26 listopada, część odbiorców w siedmiu obwodach Ukrainy pozostaje bez prądu z powodu działań wojennych i rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Odcięcia prądu odnotowano w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, mykolaivskim, odeskim, charkowskim i czernihowskim.

Najtrudniejsza sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej na dzień 25 listopada miała miejsce w Dnieprze, obwodzie dniepropetrowskim oraz w Zaporożu – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały infrastrukturę energetyczną obwodu dniepropetrowskiego, w wyniku czego uszkodzono sieci magistralne i pozbawiono zasilania część Dniepru, a także rejonów dnieprowskiego, pawłogradzkiego, sinielnikowskiego i samarowskiego.

W wyniku ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną bez dostaw energii elektrycznej zostali odbiorcy w pięciu regionach kraju. Najtrudniejsza sytuacja na dzień 25 listopada panuje obecnie w obwodach dniepropetrowskim i zaporoskim.

Czytaj nas na