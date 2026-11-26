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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, основними цілями знову можуть стати енергетична інфраструктура, логістика та об’єкти життєзабезпечення.

«На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах», – розповів Зеленський.

Таким чином, під загрозою можуть опинитися об’єкти, від яких залежить функціонування міст і громад, зокрема енергетична та транспортна інфраструктура.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці за підсумками селекторної наради.

У четвер, 26 листопада, частина споживачів у семи областях України залишається без електроенергії через бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Найважча ситуація з енергопостачанням станом на 25 листопада спостерігаласьв Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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