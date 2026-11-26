乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，俄罗斯正在完成对乌克兰新一轮大规模袭击的准备工作。据情报显示，能源基础设施、物流及民生设施可能再次成为主要袭击目标。

“遗憾的是，目前俄方已基本完成新一轮大规模袭击的准备工作，据情报显示，能源、物流以及城市和社区的生活保障设施将再次成为袭击目标，”泽连斯基表示。

因此，那些关系到城市和社区正常运转的设施，特别是能源和交通基础设施，可能会面临威胁。

国家元首在视频会议结束后通过Facebook发布了这一消息。

11月26日（周四），由于战事及俄罗斯对能源基础设施的袭击，乌克兰七个州的部分用户仍处于断电状态。 已确认的停电地区包括第聂伯罗彼得罗夫斯克州、日托米尔州、扎波罗热州、尼古拉耶夫州、敖德萨州、哈尔科夫州和切尔尼戈夫州。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，截至11月25日，第聂伯市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热地区的供电形势最为严峻。

11月25日（星期三），俄军再次袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的能源基础设施，导致主干电网受损，第聂伯市部分地区以及第聂伯罗夫斯基、帕夫洛格拉德、西涅利科夫斯基和萨马罗夫斯基等区停电。

由于俄罗斯对能源基础设施的袭击，该国五个地区的用户陷入断电状态。截至11月25日，情况最为严峻的地区是第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州。

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