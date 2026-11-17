Twórcy projektu propagandowego „Wciąż żywi” nie zdołali dojść do porozumienia z rosyjskimi kanałami telewizyjnymi w sprawie emisji około dziesięciu filmów o żyjących i poległych uczestnikach wojny przeciwko Ukrainie.

Według dyrektor generalnej ruchu „Gazmanow-Rodniki” Oleny Uljanowej stacje telewizyjne uzasadniają odmowę tym, że filmy „nie pasują do formatu”.

Obecnie filmy są pokazywane wyłącznie na platformie VK oraz w rosyjskich szkołach. Ulyanova poinformowała o tym podczas okrągłego stołu w Izbie Społecznej Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie władze rosyjskie nadal wspierają produkcję propagandowych filmów o wojnie. W szczególności Ministerstwo Kultury RF określiło takie produkcje jako jeden z priorytetowych kierunków finansowania państwowego na rok 2027.

Ukraiński aktor Denys Kapustin, znany z roli w filmie „Kill House”, wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie artysta pełni służbę jako operator ciężkich dronów-bombowców, za pomocą których zadaje ciosy pozycjom rosyjskich okupantów i zaopatruje ukraińskich żołnierzy piechoty w niezbędny sprzęt.

Ukraiński thriller akcji „Killhouse” w reżyserii Lubomira Lewyckiego nadal cieszy się sukcesem kasowym. Film zarobił już 43 mln hrywien, a obejrzało go ponad 222 tysiące widzów. To jeden z najlepszych wyników wśród ukraińskich filmów fabularnych ostatnich lat.

Utalentowany ukraiński reżyser Lubomir Lewicki, który niedawno zaprezentował pierwszy zwiastun swojego nowego, trzymającego w napięciu thrillera akcji „KILLHOUSE”, podjął decyzję o rezygnacji z państwowego finansowania filmu, pomimo zwycięstwa w 19. konkursie Derzhkino. Ten odważny krok stał się przykładem świadomego wsparcia kraju w czasie, gdy każdy zasób powinien służyć wspólnemu zwycięstwu.

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