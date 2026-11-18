По данным военных, в течение суток российская армия нанесла один ракетный и 63 авиационных удара. Оккупанты сбросили 212 управляемых авиабомб, применили 4850 дронов-камикадзе и 1711 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск.

Больше всего боев — на Покровском направлении

Здесь в течение дня произошло 18 боевых столкновений. Российские войска пытались продвинуться в районе Кучерового Яра, Вольного, Мирного, Сергеевки и Молодецкого, а также в направлении Доброполья. Три боя на этом направлении по состоянию на вечер еще продолжались. По предварительным подсчетам Генштаба, украинские военные за сутки ликвидировали здесь 30 оккупантов, еще шестерых ранили.

Также Силы обороны уничтожили девять единиц автомобильной техники, одну артиллерийскую систему и десять единиц специальной техники. Кроме того, удалось поразить два пункта управления беспилотниками, два склада боеприпасов и 52 укрытия российских войск.

Еще часть техники и позиций противника была повреждена. Речь идет об одной единице автомобильной техники, пяти артиллерийских системах, одной единице специальной техники, двух пунктах управления беспилотниками и 96 укрытиях. Также украинские военные уничтожили или подавили 316 беспилотников различных типов.

Бои продолжались и на других участках фронта

На Южно-Слобожанском направлении россияне шесть раз атаковали украинские позиции. Бои происходили в направлении Цегельного, Рыбалчиного, Николаевки и Зарубинки.

На Лиманском направлении зафиксировали восемь боевых столкновений вблизи Нового, Лимана и Заречного. Три из них продолжались на момент вечернего сводки.

На Славянском направлении украинские военные продолжали отражать атаку россиян вблизи Озерного. Там оставалось одно боевое столкновение.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили четыре атаки оккупантов в районах Константиновки и Новоселовки. Три атаки российских войск зафиксировали и на Гуляйпольском направлении — вблизи Егоровки, Косовцево и Герасимовки. Два боя там еще продолжались по состоянию на 22:00.

На шести направлениях россияне не наступали

По информации Генштаба, в течение суток российские войска не проводили наступательных действий на Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке не зафиксировано. О ситуации на фронте по состоянию на 22:00 17 ноября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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