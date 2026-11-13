Російські дрони знеструмили 33 населені пункти на Миколаївщині, пошкоджено будинки

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У Вознесенському районі Миколаївської області внаслідок російських атак ударними безпілотниками Shahed 13 листопада повністю знеструмлено 33 населені пункти. Також у Снігурівці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Постраждалих немає.

За словами посадовця, російські війська атакували область ударними безпілотниками протягом двох днів.

«Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу Shahed. Під атакою перебували об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атак було повністю знеструмлено 33 населені пункти у Вознесенському районі», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання у знеструмлених населених пунктах.

Окрім пошкоджень енергетичної інфраструктури, російські удари спричинили руйнування у місті Снігурівка.

Там пошкоджено двоповерховий житловий будинок, три приватні будинки та одну нежитлову будівлю.

За інформацією Миколаївської ОВА, внаслідок атаки люди не постраждали.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграмі.

Упродовж доби російські війська атакували 52 населені пункти Запорізької області. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 15 людей, серед них двоє дітей.

Унаслідок атаки безпілотника по Сумщині 12 листопада загинули двоє місцевих жителів віком 57 та 47 років. Чоловіки перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

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