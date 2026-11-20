0:00 / 0:00

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС 20 листопада знову зруйнували резервний трансформатор, який раніше відновили під час локального припинення вогню.

Обладнання розташоване неподалік Запорізької теплоелектростанції.

Трансформатор відремонтували під час восьмого локального припинення вогню, організованого за посередництва агентства. Однак згодом обладнання знову було зруйноване внаслідок обстрілів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив розчарування повторним пошкодженням енергетичної інфраструктури та закликав до максимальної військової стриманості поблизу всіх українських ядерних об’єктів.

Водночас фахівці агентства продовжують роботу над відновленням підстанції «Дніпровська» та підключенням Запорізької АЕС до зовнішньої лінії електропередачі.

Джерело: МАГАТЕ.

Ситуація на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС залишається складною: усі шість енергоблоків знаходяться у режимі «холодного зупину», а рівень води у ставку-охолоджувачі знизився до 12,27 метра при мінімально необхідних 15 метрах. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Документ, зокрема, передбачає виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

Читай нас у