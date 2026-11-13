Российские дроны оставили без электричества 33 населённых пункта в Николаевской области, повреждены дома

В Вознесенском районе Николаевской области в результате российских атак с использованием ударных беспилотников Shahed 13 ноября 33 населенных пункта остались полностью без электричества. Также в Снигуровке повреждены жилые и нежилые здания. Пострадавших нет.

По словам чиновника, российские войска атаковали область ударными беспилотниками в течение двух дней.

«Вчера и сегодня враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. Под атакой оказались объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атак были полностью обесточены 33 населенных пункта в Вознесенском районе», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в обесточенных населенных пунктах.

Помимо повреждений энергетической инфраструктуры, российские удары привели к разрушениям в городе Снигуровка.

Там повреждены двухэтажный жилой дом, три частных дома и одно нежилое здание.

По информации Николаевской областной военной администрации, в результате атаки люди не пострадали.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов в Telegram.

За сутки российские войска атаковали 52 населенных пункта Запорожской области. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району пострадали 15 человек, среди них двое детей.

В результате атаки беспилотника по Сумской области 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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