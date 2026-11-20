Відео: ракета пробила дах будинку на Прикарпатті, але дивом не вибухнула
Під час російської атаки 20 листопада ракета влучила у приватний будинок неподалік Бурштина на Івано-Франківщині.
Боєприпас пробив дах і міжповерхове перекриття, однак не здетонував.
У приміщенні пошкоджені стеля, техніка та меблі. Інформації про загиблих і поранених немає.
У Бурштинській громаді після атаки загорівся приватний будинок. Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників, із будинку врятували двох людей.
Також у Галицькій громаді пошкоджено житловий будинок. На місці працюють рятувальники та піротехніки.
Джерело: ДСНС України
Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.
Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.
Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.