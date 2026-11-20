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Під час російської атаки 20 листопада ракета влучила у приватний будинок неподалік Бурштина на Івано-Франківщині.

Боєприпас пробив дах і міжповерхове перекриття, однак не здетонував.

У приміщенні пошкоджені стеля, техніка та меблі. Інформації про загиблих і поранених немає.

У Бурштинській громаді після атаки загорівся приватний будинок. Пожежу загасили ще до прибуття рятувальників, із будинку врятували двох людей.

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Також у Галицькій громаді пошкоджено житловий будинок. На місці працюють рятувальники та піротехніки.

Джерело: ДСНС України

Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

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