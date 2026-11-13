Rankiem 13 listopada drony zaatakowały obwód samarski w Rosji. Celem ataku stała się stacja dyspozytorska „Samara” – ważny węzeł rosyjskiego systemu transportu ropy naftowej.

Stacja dyspozytorska „Samara” znajduje się w miejscowości Prosviet w obwodzie samarskim.

Jest to duży węzeł transportu ropy naftowej, służący do przyjmowania, magazynowania i mieszania ropy. Surowiec trafia do zakładu głównymi rurociągami naftowymi z Tatarstanu, Zachodniej Syberii i innych regionów wydobywczych Rosji.

W zakładzie miesza się ropę o różnej zawartości siarki w celu uzyskania gatunku eksportowego Urals.

Ropa marki Urals stanowi do 50% całkowitego wolumenu rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Dlatego stacja „Samara” ma kluczowe znaczenie dla kształtowania strumieni eksportowych rosyjskiej ropy naftowej.

Ponadto zakład zaspokaja potrzeby rosyjskich sił zbrojnych.

W ten sposób stacja stanowi ważny element nie tylko rosyjskiej infrastruktury naftowej, ale także systemu zaopatrzenia w surowce na potrzeby wojskowe.

O ataku poinformował kanał Telegram Exilenova+.

W nocy z 10 na 11 listopada Rosja stała się celem zakrojonego na szeroką skalę ataku dronów, który objął dziesiątki regionów kraju. Jednym z głównych celów był port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim, gdzie doszło do wybuchów i pożaru. Doniesiono również o ofiarach śmiertelnych i rannych w innych regionach.

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji. W przekazanej informacji nie ma danych na temat skutków ataku.

Przypomnijmy, że w nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska firma naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

W nocy z 8 na 9 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Lokalne władze poinformowały o „ogromnej liczbie bezzałogowych statków powietrznych”, wybuchach i możliwym uszkodzeniu obiektów przemysłowych. W związku z atakiem w mieście wystąpiły również zakłócenia w działaniu mobilnego internetu.



Czytaj nas na