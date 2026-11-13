Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Самара» в России: почему этот объект важен

Утром 13 ноября беспилотники атаковали Самарскую область России. Под удар попала линейно-производственная диспетчерская станция «Самара» — важный узел российской нефтетранспортной системы.

Линейно-производственная диспетчерская станция «Самара» расположена в поселке Просвет Самарской области.

Это крупный нефтотранспортный узел, который используется для приёма, хранения и смешивания нефти. Сырьё поступает на предприятие по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На предприятии смешивают нефть с различным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals.

На нефть марки Urals приходится до 50 % общего объема российского нефтяного экспорта. Поэтому станция «Самара» имеет важное значение для формирования экспортных потоков российской нефти.

Кроме того, предприятие обеспечивает потребности российских вооруженных сил.

Таким образом, станция является важным звеном не только нефтяной инфраструктуры России, но и системы снабжения ресурсами для её военных нужд.

Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+.

В ночь на 11 ноября Россия подверглась масштабной атаке беспилотников, охватившей десятки регионов страны. Одной из главных целей стал порт Усть-Луга в Ленинградской области, где прогремели взрывы и возник пожар. Также сообщалось о погибших и пострадавших в других регионах.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. Информации о последствиях атаки в данном сообщении нет.

Напомним, в ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

В ночь на 9 ноября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке беспилотников. Местные власти заявили об «огромном количестве БПЛА», взрывах и возможном поражении промышленных объектов. На фоне атаки в городе также возникли перебои с мобильным интернетом.



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