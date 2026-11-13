无人机袭击了俄罗斯萨马拉的输油站：该设施为何如此重要

11月13日清晨，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州。作为俄罗斯石油运输系统的重要枢纽，“萨马拉”线性生产调度站遭到袭击。

“萨马拉”线性生产调度站位于萨马拉州普罗斯维特村。

这是一个大型石油运输枢纽，用于接收、储存和混合原油。原油通过主干输油管道从鞑靼斯坦、西西伯利亚以及俄罗斯其他产油地区输送到该企业。

该企业将含硫量不同的原油进行调和，以生产出口级乌拉尔原油。

乌拉尔牌原油占俄罗斯原油出口总量的50%。因此，“萨马拉”站对俄罗斯原油出口流向的形成具有重要意义。

此外，该企业还保障着俄罗斯武装力量的石油需求。

因此，该中转站不仅是俄罗斯石油基础设施的重要环节，也是满足其军事需求资源供应体系的重要环节。

Telegram频道Exilenova+报道了此次袭击事件。

11月10日深夜，俄罗斯遭遇了大规模无人机袭击，袭击波及该国数十个地区。列宁格勒州的乌斯季-卢加港成为主要目标之一，该地传出爆炸声并发生火灾。 此外，据报道其他地区也有人员伤亡。

11日凌晨，无人机袭击了俄罗斯列宁格勒州的乌斯季-卢加港。该报道未提及袭击造成的后果。

回顾此前，11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，且梁赞部分地区一度断电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

11月9日凌晨，圣彼得堡和列宁格勒州遭遇了无人机的大规模袭击。当地政府称出现了“大量无人机”，并发生了爆炸，工业设施可能遭到破坏。 受此次袭击影响，该市还出现了移动网络中断的情况。



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