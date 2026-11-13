Na froncie odnotowano w ciągu doby 175 starć – Sztab Generalny wskazał najbardziej gorący obszar walk

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy stoczyli 175 starć bojowych z rosyjskimi okupantami. Największą aktywność przeciwnik wykazał na kierunku Kostiantynówskim – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu na godz. 8:00 13 listopada.

Wczoraj przeciwnik przeprowadził jeden atak rakietowy i 67 nalotów, w tym zrzucił 232 kierowane bomby lotnicze. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 6842 drony-kamikadze i przeprowadzili 2227 ostrzałów miejscowości oraz pozycji naszych wojsk.

Ostrzał artyleryjski dotknął miejscowości Ulanowe, Mała Korczakówka, Fotowiz, Łużki, Wolna Sloboda, Myropille, Pysarówka, Bilo Kopytowe oraz Seredina-Buda w obwodzie sumskim. Ponadto uderzeniom lotniczym poddano okolice miejscowości Chrapowszczyna, Łużki, Iwolżanske, Wakaliwszczyna i Pysarówka.

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły jeden obszar skupiska personelu oraz dwa punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi wroga.

Na kierunku północno-slobozhańskim w ciągu ostatniej doby wróg nie prowadził aktywnych działań.

Na kierunku południowo-slobozhańskim ukraińskie oddziały odparły jeden atak wroga w kierunku Krasnojarska.

Na kierunku Kupiańskim w ciągu ostatnich 24 godzin wróg nie prowadził działań szturmowych.

Próby posunięcia się naprzód zostały powstrzymane na kierunku Liman, gdzie nasi obrońcy odparli cztery ataki w rejonach Nadiji, Nowosergijówki i Kreminniej.

Na kierunku słowiańskim najeźdźcy przeprowadzili dwa ataki w rejonie Jampola.

Na kierunku Kramatorskim nasi żołnierze odparli jeden atak wroga w rejonie Iżewki.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 13 ataków. Okupanci prowadzili działania szturmowe w rejonach Kostiantynówki, Oleksijewo-Druzhkivki, Rozkisznego, Mykołajpilla i Rusynego Jaru.

Na kierunku Pokrowskim nasi obrońcy powstrzymali 11 ataków. Wróg atakował w rejonach Siergiiwki i Molodeckiego, a także przeprowadzał szturmy w kierunku Dobropillia, Vilnego i Nowogryszynego.

Na kierunku Aleksandrowskim najeźdźcy nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipilskim odparto dziewięć ataków najeźdźców w rejonach Ternuwatego, Dolinki i Bilohria.

Na kierunkach Orichowskim i Przydnieprowskim w ciągu ostatniej doby okupanci nie prowadzili aktywnych działań.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim sytuacja pozostaje bez istotnych zmian. Nie stwierdzono oznak formowania przez wroga grup ofensywnych.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zaktualizował dane dotyczące strat Rosji na dzień 13 listopada.

Przypomnijmy, że bitwa o Kostiantynówkę trwa, a miasto pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 167 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Największą aktywność wroga odnotowano na kierunku Kostiantynówki, natomiast na kierunku Pokrowskim intensywność ataków spadła.

Czytaj nas na