过去24小时内，乌克兰守军与俄罗斯占领军发生了175次交火。据乌克兰武装部队总参谋部11月13日8:00发布的汇总报告显示，敌军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的行动最为频繁。

昨日，敌军发动了1次导弹袭击和67次空袭，其中投下232枚制导炸弹。 此外，侵略者还动用了6842架自杀式无人机，并对居民点及我军阵地进行了2227次炮击。

苏梅州乌拉诺韦、小科尔恰基夫卡、福托维日、卢日基、维尔纳·斯洛博达、米罗皮利亚、皮萨里夫卡、比洛科皮托韦和塞雷迪纳-布达等居民点均遭受了炮击。 此外，赫拉皮什奇纳、卢日基、伊沃尔日安斯克、瓦卡利夫什奇纳和皮萨里夫卡等居民点周边地区也遭受了空袭。

过去24小时内，国防军的航空兵、导弹部队和炮兵摧毁了敌方一个人员集结区和两个无人机指挥点。

在北斯洛博扎纳方向，过去24小时内敌军未采取任何积极行动。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在克拉斯诺亚尔斯基方向击退了敌军的一次进攻。

在库皮扬斯克方向，过去24小时内，敌军未实施突击行动。

在利曼方向，敌军的推进企图已被遏制，我方守军在纳迪亚、新谢尔盖耶夫卡和克雷明纳地区击退了四次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，侵略者在扬波尔地区发动了两次进攻。

在克拉马托尔斯克方向，我军士兵在伊热夫卡地区击退了敌军的一次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，共记录到13次进攻。占领者在科斯蒂安蒂诺夫卡、奥列克西耶沃-德鲁日科夫卡、罗兹基什内、尼古拉皮利亚和鲁西诺耶亚鲁地区发动了强攻。

在波克罗夫斯克方向，我方守军击退了11次进攻。 敌军在谢尔吉耶夫卡和莫洛德茨基地区发动了攻击，并在多布罗皮利亚、维尔诺和诺沃格里希诺方向实施了强攻。

在亚历山德罗夫斯基方向，侵略者未实施强攻行动。

在古利亚皮尔方向，在特尔努瓦托、多林卡和比洛吉里亚地区击退了侵略者的9次进攻。

在奥里霍夫和第聂伯河方向，过去24小时内，占领军未采取任何积极行动。

在沃伦和波利斯基方向，局势未发生重大变化。未发现敌方组建进攻集团的迹象。

来源：总参谋部

此前，乌克兰武装部队总参谋部更新了截至11月13日的俄军伤亡数据。

需要指出的是，科斯蒂安蒂诺夫卡的战斗仍在继续，该市仍由乌克兰武装部队控制。

过去24小时内，前线共发生167起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。敌军活动最为频繁的地区位于科斯蒂安蒂诺夫卡方向，而波克罗夫斯基方向的攻击强度则有所下降。

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