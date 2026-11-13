На фронте за сутки произошло 175 боевых столкновений — Генштаб назвал самое горячее направление

За прошедшие сутки украинские защитники вступили в 175 боевых столкновений с российскими оккупантами. Наибольшую активность противник проявлял на Константиновском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00 13 ноября.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, в частности сбросил 232 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 6842 дрона-камикадзе и осуществили 2227 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Фотовиж, Лужки, Вольная Слобода, Мирополье, Писаревка, Белокопитово и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Храпивщина, Лужки, Иволжанское, Вакалевщина и Писаревка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не предпринимал.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одну атаку противника в направлении Красноярского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Попытки продвижения были остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили четыре атаки в районах Надежды, Новосергиевки и Кременной.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Ижевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 13 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Роскошного, Николайполя и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники отразили 11 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки и Молодецкого, а также проводил штурмы в направлениях Доброполья, Вольного и Новогришиного.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отражено девять атак захватчиков в районах Терноватого, Долинки и Белогорья.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 13 ноября.

Напомним, битва за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность противника наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.

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