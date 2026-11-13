Генштаб ЗСУ оновив втрати росії станом на 13 листопада

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За минулу добу Сили оборони України знешкодили ще 2590 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 618 920 осіб, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:

особового складу – близько 1 618 920 (+2 590) осіб;

танків – 12 472 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 731 (+11) од.;

артилерійських систем – 52 322 (+44) од.;

РСЗВ – 2 271 (+2) од.;

засобів ППО – 1 756 (+0) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 136 (+6) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 083 (+1 160) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 174 307 (+469) од.;

спеціальної техніки – 4 905 (+6) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, битва за Костянтинівку триває, місто залишається під контролем ЗСУ.

Російський диктатор Володимир Путін 12 листопада запропонував організувати гуманітарну місію до Костянтинівки Донецької області, залучивши до її підготовки омбудсменів України та РФ.

За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найвища активність ворога спостерігалася на Костянтинівському напрямку, тоді як на Покровському інтенсивність атак знизилася.

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що пропозиція Путіна може бути спробою повторити сценарій в Олешках на Херсонщині. Тоді росіяни під прикриттям гуманітарної операції завезли техніку та провели ротацію особового складу.

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