过去24小时内，乌克兰国防军又消灭了2590名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部表示，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦军队人员总伤亡人数已达约1 618 920人。

截至11月13日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,618,920人（+2,590人）；

坦克——12 472（+1）辆；

装甲战斗车——25 731辆（+11辆）；

火炮系统——52 322 (+44) 门；

多管火箭炮系统——2 271（+2）套；

防空武器——1 756 (+0) 套；

飞机——452架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 136 (+6) 套；

作战-战术级无人机——607 083 (+1 160) 架；

巡航导弹——5 196 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——174 307 (+469) 辆；

特种装备——4 905 (+6) 辆

来源：总参谋部

需要指出的是，科斯蒂安蒂诺夫卡的战斗仍在继续，该市仍由乌克兰武装部队控制。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京于11月12日提议组织一支前往顿涅茨克州科斯蒂安蒂诺夫卡的人道主义代表团，并邀请乌克兰和俄罗斯的监察员参与其筹备工作。

过去24小时内，前线共发生167起乌克兰国防军与俄军之间的交火事件。敌军活动最频繁的地区位于科斯蒂安蒂尼夫卡方向，而波克罗夫斯克方向的攻击强度则有所下降。

乌克兰总统顾问德米特罗·利特维诺表示，普京的提议可能是试图重演赫尔松州奥列什基的剧本。当时，俄军以人道主义行动为幌子，运入了军事装备并进行了人员轮换。

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