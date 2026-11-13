Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 13 ноября
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё 2590 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 618 920 человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;
- танков – 12 472 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 731 (+11) шт.;
- артиллерийских систем – 52 322 (+44) шт.;
- РСЗО – 2 271 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;
- самолетов – 452 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160) шт.;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469) шт.;
- специальной техники – 4 905 (+6) ед.
Источник: Генштаб
Напомним, сражение за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ.
Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ.
За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность врага наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что предложение Путина может быть попыткой повторить сценарий в Олешках в Херсонской области. Тогда россияне под прикрытием гуманитарной операции завезли технику и провели ротацию личного состава.