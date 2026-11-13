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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 13 ноября

UA NEWS 13 Ноября 2026 07:56
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 13 ноября

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё 2590 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 618 920 человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

 

РФ в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;
  • танков – 12 472 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 731 (+11) шт.;
  • артиллерийских систем – 52 322 (+44) шт.;
  • РСЗО – 2 271 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;
  • самолетов – 452 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160) шт.;
  • крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469) шт.;
  • специальной техники – 4 905 (+6) ед.
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Источник: Генштаб

Напомним, сражение за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность врага наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что предложение Путина может быть попыткой повторить сценарий в Олешках в Херсонской области. Тогда россияне под прикрытием гуманитарной операции завезли технику и провели ротацию личного состава.

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