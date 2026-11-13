Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 13 ноября

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили ещё 2590 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 618 920 человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 13 ноября потеряла:

личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;

танков – 12 472 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 731 (+11) шт.;

артиллерийских систем – 52 322 (+44) шт.;

РСЗО – 2 271 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 756 (+0) шт.;

самолетов – 452 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160) шт.;

крылатых ракет – 5 196 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469) шт.;

специальной техники – 4 905 (+6) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, сражение за Константиновку продолжается, город остается под контролем ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к её подготовке омбудсменов Украины и РФ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшая активность врага наблюдалась на Константиновском направлении, тогда как на Покровском интенсивность атак снизилась.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что предложение Путина может быть попыткой повторить сценарий в Олешках в Херсонской области. Тогда россияне под прикрытием гуманитарной операции завезли технику и провели ротацию личного состава.

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