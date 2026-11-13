W ciągu ostatniej doby Siły Obronne Ukrainy zneutralizowały kolejnych 2590 rosyjskich okupantów. Łączne straty osobowe armii RF od początku pełnej inwazji wyniosły około 1 618 920 osób – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosja w wojnie z Ukrainą, według stanu na 13 listopada, straciła:

personel – około 1 618 920 (+2 590) osób;

czołgów – 12 472 (+1) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 731 (+11) sztuk;

systemów artyleryjskich – 52 322 (+44) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 271 (+2) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 756 (+0) szt.;

samolotów – 452 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 136 (+6) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 607 083 (+1 160) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 196 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 174 307 (+469) szt.;

techniki specjalnej – 4 905 (+6) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że bitwa o Kostiantynówkę trwa, a miasto pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Kostiantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 167 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi. Największą aktywność wroga odnotowano na kierunku Kostiantynówki, podczas gdy na kierunku Pokrowska intensywność ataków spadła.

Doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Lytwyn stwierdził, że propozycja Putina może być próbą powtórzenia scenariusza z Oleszek w obwodzie chersońskim. Wówczas Rosjanie pod przykrywką operacji humanitarnej sprowadzili sprzęt i przeprowadzili rotację personelu.

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