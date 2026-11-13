泽连斯基列举了可能举行下一轮和平谈判的国家

关于结束战争的和平谈判的下一轮会议可能会在阿拉伯联合酋长国或瑞士举行。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基指出，谈判的最终地点将由双方代表团共同商定。 他强调，乌克兰的首要目标是争取让被俘公民尽快获释，并推动实现停火。

新一轮谈判将有哪些代表参加？

国家元首表示，乌克兰方面完全开放对话，并期待工作组达成最终共识。



“地点既可能在阿联酋，也可能在瑞士，你们知道，这取决于双方团队。也就是说，我们持开放态度，”泽连斯基表示。

他还补充说，目前已取得一系列积极进展，但现在披露所有细节还为时过早。

总体而言，国家元首表示：“人们已经回家了。这是第一点。接下来将举行下一次会晤。这是第二点。愿上帝保佑战争早日结束。这是第三点。”

此外，总统还透露，欧洲将正式加入未来的谈判进程。据他介绍，欧洲领导人的出席对乌克兰而言至关重要，乌克兰已就此决定坚持了两年。

国家元首在爱尔兰与美国特别代表会晤后向记者透露了这一消息。



泽连斯基总结了在阿布扎比举行的三方谈判首日的成果。

视频：与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

泽连斯基明确了乌克兰代表团在阿布扎比谈判中的主要任务。

