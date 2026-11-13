Зеленский назвал страны, в которых могут состояться следующие мирные переговоры

Следующая встреча в рамках мирных переговоров о прекращении войны может состояться в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что окончательное место проведения переговоров будет определено по общему согласию обеих делегаций. Он подчеркнул, что Украина прежде всего стремится добиться скорейшего возвращения своих граждан из плена и продвижения к прекращению огня.

Кто примет участие в новом раунде?

Глава государства отметил, что украинская сторона полностью открыта для диалога и ожидает окончательного согласования от рабочих групп.



«Может быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты, — отметил Зеленский».

Он также добавил, что наблюдается ряд позитивных сдвигов, однако раскрывать все подробности пока рано.

В целом же глава государства сказал следующее: «Люди вернулись домой. Это во-первых. Будет следующая встреча. Это во-вторых. Дай Бог, чтобы война закончилась. Это в-третьих».

Отдельно президент сообщил, что к предстоящему переговорному процессу официально присоединится Европа. По его словам, присутствие европейских лидеров за столом переговоров является принципиальным для Украины, которая настаивала на этом решении в течение двух лет.

Об этом глава государства сообщил журналистам после встречи со специальными представителями США в Ирландии.



Зеленский подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Видео: После переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

