乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基对当前一代乌克兰人能否在战争结束后、两国实现和平时与俄罗斯人恢复友好关系表示怀疑。

“我不确定这是我们这一代人能解决的问题，”这位国家元首在评论战后乌克兰人与俄罗斯人关系的前景时指出。

在谈话中，加夫提醒说，泽连斯基在担任总统之前曾在俄罗斯拥有成功的职业生涯，并在俄罗斯拥有支持者，并询问在实现和平后，乌克兰人与俄罗斯人之间是否可能建立友谊。

泽连斯基回答说，如今两国人民之间存在着仇恨，据他所言，这是俄罗斯造成的。总统提到了针对平民的大规模屠杀、对男女老幼的酷刑，以及从俄罗斯战俘营归来的乌克兰人的证词。

“这甚至不像是一场真正的战争——那种有敌人的战争。一方进攻，另一方防守。这些不是士兵，而是普通人——儿童和妇女。 说的是平民。俄罗斯人从中获得快感，明白吗？当他们杀害我们的时候。这就是问题所在。因此，这不仅仅关乎战争及战争规则的问题。这是毫无规则可言的恐怖主义，”泽连斯基说道。

责任与邻国关系

据他所言，经历了这一切之后，乌克兰人将极难忘记俄罗斯的罪行。

“我们能与他们交好吗？如果他们愿意采取相应的措施，这才有可能开始。 对所作所为承担责任至关重要。不能只是简单地原谅，说‘哦，你们做了件坏事’。不，这绝非仅仅是件坏事。而且我不确定这是否是我们这一代人能解决的问题，”总统表示。

他在接受丹麦音乐人本杰明·哈沃的采访时谈到了这一点。



泽连斯基总统在特朗普发表言论后称普京为杀人犯——BBC新闻

泽连斯基表示，俄罗斯在维修期间再次袭击能源设施，造成人员死亡。

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