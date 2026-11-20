鲍里斯·皮斯托瑞斯表示，如果谈判能取得实际成果，欧洲不应排除这种可能性。与此同时，他并未排除直接在俄罗斯首都与克里姆林宫代表举行会晤的可能性。

皮斯托里乌斯认为，如果仅仅因为俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京提议在莫斯科与欧洲人举行谈判就予以拒绝，那将是一个错误。

“拒绝前往莫斯科的邀请将发出一个完全错误的信号。我们必须进行对话。只有通过对话，才能最终取得成果，”这位部长周五在访问华沙期间表示。

不过，皮斯托瑞斯指出，在这个过程中，重要的不是邀请本身，而是谈判的具体成果，特别是乌克兰境内的停火。

他表示，绝不能让谈判拖延不决、沦为一场空，而乌克兰人民却仍在继续丧生。

“如果他现在发出初步信号并邀请欧洲人前往莫斯科，那么各方都应对此表示欢迎，”皮斯托里乌斯解释道。

“如果是这样，那么必须明确：这必须包括停火——而不是一边继续开火，一边假装想去某个地方进行谈判，”这位官员补充道，并指出为了弄清这一点，需要进行对话。

来源：《明镜周刊》

此前，爱沙尼亚已对普京邀请在莫斯科举行谈判一事作出了回应。

回顾此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，欧洲将加入美国、乌克兰和俄罗斯之间的下一轮三方谈判。

梅尔茨提到了乌克兰、俄罗斯、欧洲和美国可能举行谈判的地点。

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