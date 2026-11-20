Polski kierowca wyścigowy Roman Biliński po zakończeniu sezonu 2026 przejdzie z DAMS Lucas Oil do zespołu Hitech i będzie reprezentował go w mistrzostwach Formuły 2 w 2027 roku. O składzie zespołu na następny sezon poinformował Hitech, pisze Interia Sport.

Nowy skład Hitech

W Hitech poinformowano, że Biliński stworzy duet kierowców z Joshuą Dürksenem. Polski-brytyjski kierowca dołączy do składu zespołu na sezon 2027 FIA Formula 2.

Biliński zaznaczył, że cieszy się z dołączenia do Hitech w 2027 roku. Jak stwierdził, zespół odnosi znaczące sukcesy w Formule 2, a doświadczenie zdobyte w pierwszym sezonie planuje wykorzystać w nowym zespole.

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Kariera Bilińskiego

Biliński zadebiutował w bolidach z otwartymi kołami w 2020 roku w brytyjskiej Formule 4. W następnym sezonie w mistrzostwach GB3 odniósł trzy zwycięstwa i zdobył siedem miejsc na podium.

W latach 2022–2024 kierowca startował w europejskiej serii Formula Regional dla Trident. W tym okresie zgłosił się do startów na poziomie międzynarodowym pod polską flagą, a w 2024 roku został mistrzem Formula Regional Oceania Championship.

Następnie Biliński przeszedł do FIA Formula 3, gdzie reprezentował Rodin Motorsport. Jego najlepszym wynikiem było zwycięstwo w wyścigu sprinterskim w Monzy, a sezon 2025 zakończył na 11. pozycji. W 2026 roku dołączył do DAMS Lucas Oil w Formule 2 i został pierwszym Polakiem we współczesnym formacie tej serii. Obecnie zajmuje 16. miejsce w klasyfikacji kierowców.

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