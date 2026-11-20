波兰赛车手罗曼·比林斯基将在2026赛季结束后从DAMS Lucas Oil转投Hitech车队，并将在2027年代表该队参加二级方程式锦标赛。Hitech公布了下赛季的车手阵容，Interia Sport报道。

Hitech的新阵容

Hitech表示，比林斯基将与约书亚·迪尔克森组成车手搭档。这位波兰裔英国车手将进入该队2027年FIA Formula 2赛季的阵容。

比林斯基表示，他很高兴于2027年加盟Hitech。据他所说，这支车队在二级方程式中取得了显著成功，而他计划在新车队中运用自己在首个赛季获得的经验。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

比林斯基的职业生涯

比林斯基于2020年在英国F4赛事中完成了开放式赛车首秀。次赛季，他在GB3锦标赛中取得了三场胜利和七次登上领奖台的成绩。

2022年至2024年，这名车手代表Trident参加欧洲Formula Regional系列赛。在此期间，他申请以波兰国旗参加国际级别赛事，并于2024年成为Formula Regional Oceania Championship冠军。

此后，比林斯基转战FIA Formula 3，代表Rodin Motorsport参赛。他的最佳成绩是在蒙扎的冲刺赛中获胜，并以第11名结束2025赛季。2026年，他在二级方程式中加盟DAMS Lucas Oil，成为该系列赛现代赛制中的首位波兰车手。目前，他在车手积分榜上位列第16名。

关注我们在