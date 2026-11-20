Польский автогонщик Роман Билинский после завершения сезона 2026 перейдёт из DAMS Lucas Oil в команду Hitech и будет выступать за неё в чемпионате Формулы 2 в 2027 году. О составе команды на следующий сезон сообщил Hitech, пишет Interia Sport.

Новый состав Hitech

В Hitech заявили, что Билинский составит пару пилотов с Джошуа Дюрксеном. Польско-британский гонщик войдёт в состав команды на сезон 2027 года в FIA Formula 2.

Билинский отметил, что рад присоединиться к Hitech в 2027 году. По его словам, команда добилась значительных успехов в Формуле 2, а опыт, полученный в первом сезоне, он планирует использовать в новой команде.

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Карьера Билинского

Билинский дебютировал в болиду с открытыми колёсами в 2020 году в британской Формуле 4. В следующем сезоне в чемпионате GB3 он одержал три победы и семь раз поднялся на подиум.

В 2022–2024 годах гонщик выступал в европейской серии Formula Regional за Trident. В этот период он подал заявку на международные выступления под польским флагом, а в 2024 году стал чемпионом Formula Regional Oceania Championship.

После этого Билинский перешёл в FIA Formula 3, где представлял Rodin Motorsport. Его лучшим результатом стала победа в спринтерской гонке в Монце, а сезон 2025 года он завершил на 11-й позиции. В 2026 году он присоединился к DAMS Lucas Oil в Формуле 2 и стал первым поляком в современном формате этой серии. Сейчас он занимает 16-е место в зачёте пилотов.

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