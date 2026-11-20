Украина получила почти 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю её действия. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание финансовой стабильности страны в условиях полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года Евросоюз перечислил Украине 13,57 млрд евро.

Документ содержит требование к американской администрации объяснить эти решения и задержки, связанные с военной помощью Украине.

По словам главы правительства, новое финансирование поможет обеспечить приоритетные потребности государства и сохранить устойчивость бюджетной системы в условиях российской агрессии.

«Средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны», — отметил Корецкий.

С учетом нового поступления Украина с начала 2026 года получила уже 13,57 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Премьер-министр пояснил, что выделение рекордного транша стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины. Речь идет об обязательствах, выполнение которых является условием получения европейского финансирования.

«Несмотря на войну, мы продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции», — подчеркнул глава правительства.

Корецкий также поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Еврокомиссию и государства-члены ЕС за поддержку Украины и решение о предоставлении финансовой помощи.

Программа Ukraine Facility рассчитана на 2024–2027 годы и предусматривает предоставление Украине до 50 млрд евро в форме грантов и кредитов. Её целью является поддержка государственного бюджета, восстановление экономики и реализация реформ, необходимых для европейской интеграции.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.



Украина получила от ЕС новый транш в размере 3,47 млрд евро.

Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 5,9 млрд евро будет направлен на приобретение дронов.

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