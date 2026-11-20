乌克兰通过乌克兰援助计划（Ukraine Facility）从欧盟获得了近80亿欧元。这是该计划实施以来最大的一笔单次拨款。这笔资金已汇入国家预算，将用于在全面战争背景下维护该国的金融稳定。 自2026年初以来，欧盟已累计向乌克兰拨付135.7亿欧元。

该文件要求美国政府就这些决定以及与向乌克兰提供军事援助相关的延误作出解释。

据政府首脑称，这笔新资金将有助于满足国家的优先需求，并在俄罗斯侵略的背景下维持预算体系的稳定性。

“资金已汇入国家预算。在全面战争的背景下，这些资金对于维护财政稳定和保障国家的优先需求至关重要，”科雷茨基指出。

算上这笔新拨款，自2026年初以来，乌克兰已通过“乌克兰援助计划”（Ukraine Facility）获得135.7亿欧元。

总理解释称，之所以能获得这笔创纪录的拨款，是因为乌克兰落实了《乌克兰计划》中规定的20多项措施。这些承诺的履行是获得欧洲资金的先决条件。

“尽管处于战争状态，我们仍将继续履行所作承诺，并沿着欧洲一体化道路前进，”政府首脑强调道。

科雷茨基还感谢欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩、欧洲委员会以及欧盟成员国对乌克兰的支持，以及决定提供财政援助。

“乌克兰援助计划”（Ukraine Facility）覆盖2024至2027年，计划以赠款和贷款形式向乌克兰提供高达500亿欧元的资金。该计划旨在支持国家预算、恢复经济以及推进欧洲一体化所需的改革。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。



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