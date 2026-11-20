亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，该国司法部将于11月23日公布新宪法文本。当天，总理计划向国民发表讲话。

“本周一，亚美尼亚司法部将公布新宪法文本，届时我将向人民发表讲话，”他说。

总理还公开呼吁反对派确保获得六票，这是就通过新《基本法》举行全民公投所必需的票数。

“我提议反对派确保提供必要的六票，以便我们举行关于通过新宪法的全民公投。

如果人民投票反对新宪法，也就是说，如果我们的论点、我的论点未能说服社会，我将在公投结果正式公布后一周内辞职。

如果人民投票支持新宪法，那么我也正式声明： 在接下来的选举中，无论是定期选举还是提前选举——虽然坦率地说，在这种情况下我看不出有理由举行提前选举——我将不会参选总理一职，”帕希尼扬表示。

此前，亚美尼亚政府首脑曾将通过该国新宪法定为自己的政治目标。

与此同时，反对派对这一倡议提出批评。他们认为，这实质上是为满足阿塞拜疆的又一要求——从亚美尼亚《基本法》文本中删除关于《独立宣言》的提及。

帕希尼扬于11月20日在议会发言时谈及此事。

此前，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬曾表示，他设想二十年后本国将成为欧盟成员国。这是他对二十年后的亚美尼亚将何去何从这一问题的回答。

亚美尼亚正在考虑于2027年或2028年正式提交加入欧盟的申请。

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