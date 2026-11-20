乌克兰已与挪威康斯伯格防务与航空航天公司（Kongsberg Defence & Aerospace）达成合作协议，该公司生产NASAMS防空导弹系统。 国防技术集群Brave1已与该公司签署了一份谅解备忘录，计划在乌克兰对其新研发成果进行测试。

据Brave1方面指出，此次新合作旨在建立长期互利共赢的伙伴关系，将数十年的全球工业经验与直接服务前线的乌克兰制造商所具备的敏捷性和灵活性相结合。

康斯伯格（Kongsberg）是一家挪威科技公司，专注于国防、航空航天和海事系统。 其最著名的产品之一是NASAMS防空系统，该系统自2022年以来一直保护着乌克兰领空免受导弹和无人机的袭击。该公司与美国雷神公司（Raytheon）联合生产该系统。

在基辅签署备忘录的双方代表分别为：Brave1运营总监伊琳娜·扎博洛特娜，以及Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine的高管阿斯拉克·斯韦德鲁普和维塔利·德姆丘克。

与Kongsberg的合作将聚焦于以下领域：

研究康斯伯格的创新国防技术解决方案，以满足乌克兰当前的国防需求。

在Brave1的“Test in Ukraine”计划框架内对这些解决方案进行测试。

为Kongsberg与乌克兰国防科技公司牵线搭桥，以整合乌克兰的技术和零部件。

确定联合研发的潜在方向。

“欧洲防务的未来将依托全球工业能力与乌克兰本土创新之间的更紧密互动而构建。 Kongsberg加入Brave Prime，是与全球领先国防企业建立长期工业伙伴关系迈出的又一步，”Brave1联合首席运营官伊琳娜·扎博洛特娜表示。

据Brave1新闻处消息报道。

需要指出的是，乌克兰将生产用于NASAMS系统的导弹：挪威康斯伯格公司正在组建一家合资企业。

美国将向乌克兰提供F-16和NASAMS所需的导弹。

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