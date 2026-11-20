Ukraina zawarła porozumienie o współpracy z norweską firmą Kongsberg Defence & Aerospace, która produkuje przeciwlotnicze systemy rakietowe NASAMS. Klaster technologii obronnych Brave1 podpisał z firmą protokół ustaleń, który przewiduje testowanie jej nowych rozwiązań na Ukrainie.

Jak zaznaczono w Brave1, celem nowej współpracy jest długoterminowe, wzajemnie korzystne partnerstwo, w ramach którego dziesięciolecia światowego doświadczenia przemysłowego mają połączyć się z szybkością i elastycznością ukraińskich producentów działających w bezpośrednim kontakcie z linią frontu.

Kongsberg to norweska firma technologiczna specjalizująca się w systemach obronnych, lotniczych, kosmicznych i morskich. Jednym z jej najbardziej znanych produktów są systemy obrony przeciwlotniczej NASAMS, które od 2022 roku chronią ukraińską przestrzeń powietrzną przed rakietami i dronami. Firma produkuje te systemy wspólnie z amerykańską firmą Raytheon.

Memorandum w Kijowie podpisały dyrektor operacyjna Brave1 Iryna Zabolotna oraz kierownictwo Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine – Aslak Sverdrup i Witalij Demczuk.

Współpraca z firmą Kongsberg skoncentruje się na następujących obszarach:

Analiza innowacyjnych rozwiązań technologicznych firmy Kongsberg w dziedzinie obronności, odpowiadających aktualnym potrzebom Ukrainy w zakresie obronności.

Testowanie tych rozwiązań w ramach programu „Test in Ukraine” firmy Brave1.

Nawiązywanie kontaktów między firmą Kongsberg a ukraińskimi przedsiębiorstwami z branży technologii obronnych w celu integracji ukraińskich technologii i komponentów.

Określenie potencjalnych kierunków wspólnych badań i rozwoju.

„Przyszłość europejskiej obronności będzie budowana dzięki ściślejszej współpracy między globalnym potencjałem przemysłowym a innowacjami rozwijającymi się na Ukrainie. Dołączenie firmy Kongsberg do programu Brave Prime to kolejny krok w kierunku budowania długoterminowych partnerstw przemysłowych z wiodącymi światowymi firmami z sektora obronnego” – zaznaczyła Iryna Zabolotna, współprezes Brave1.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe Brave1.

Przypomnijmy, że na Ukrainie będą produkowane pociski do systemu NASAMS: norweska firma Kongsberg tworzy spółkę joint venture.

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie pociski do samolotów F-16 i systemu NASAMS.

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