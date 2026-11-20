Украина договорилась о сотрудничестве с норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит зенитные ракетные комплексы NASAMS. Кластер оборонных технологий Brave1 подписал с компанией Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий тестирование ее новых разработок в Украине.

Как отметили в Brave1, цель нового сотрудничества — долгосрочное взаимовыгодное партнерство, в рамках которого должны объединиться десятилетия мирового промышленного опыта со скоростью и гибкостью украинских производителей, работающих в непосредственном контакте с фронтом.

Kongsberg — это норвежская технологическая компания, специализирующаяся на оборонных, аэрокосмических и морских системах. Один из самых известных её продуктов — системы ПВО NASAMS, которые защищают украинское небо от ракет и дронов ещё с 2022 года. Компания производит эти системы совместно с американской Raytheon.

Меморандум в Киеве подписали операционный директор Brave1 Ирина Заболотная и руководство Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine — Аслак Свердруп и Виталий Демчук.

Партнерство с Kongsberg будет сосредоточено на следующих направлениях:

Изучение инновационных решений Kongsberg в области оборонных технологий, актуальных для текущих оборонных потребностей Украины.

Тестирование этих решений в рамках программы Test in Ukraine от Brave1.

Налаживание контактов между Kongsberg и украинскими компаниями в сфере оборонных технологий для интеграции украинских технологий и компонентов.

Определение потенциальных направлений для совместных исследований и разработок.

«Будущее европейской обороны будет строиться благодаря более тесному взаимодействию между глобальными промышленными возможностями и инновациями, развивающимися в Украине. Присоединение Kongsberg к Brave Prime — это еще один шаг к построению долгосрочных промышленных партнерств с ведущими оборонными компаниями мира», — отметила Ирина Заболотная, СОО Brave1.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу Brave1.

Напомним, что в Украине будут производить ракеты для NASAMS: норвежская Kongsberg создает совместное предприятие.

США передадут Украине ракеты для F-16 и NASAMS.

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