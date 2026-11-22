在意大利贝加莫进行的意甲第12轮比赛中，亚特兰大与国际米兰战成4比4平。作为意大利卫冕冠军的客队两次丢掉两球领先优势，最终只获得1分。据Interia Sport报道，国际米兰的头号功臣是上演帽子戏法的皮奥·埃斯波西托。

埃斯波西托戴帽与主队的回应

埃斯波西托在第16分钟首开纪录，并在第32分钟将米兰球队的领先优势扩大为两球。中场休息前，亚特兰大缩小了差距：第35分钟，埃利夫·埃尔马斯接尼古拉·扎莱夫斯基的传球破门。

下半场开始后，埃斯波西托攻入第三球，完成帽子戏法。第72分钟，夏尔·德凯特拉雷再次让主队重燃希望，扎莱夫斯基送出助攻。这次进攻后，这名波兰球员被换下。

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补时阶段的进球

第76分钟，佩塔尔·苏契奇罚入点球，将比分改写为国际米兰4比2领先。德凯特拉雷在第81分钟打进个人本场第二球，随后在补时阶段，弗兰克·凯西罚入点球，将最终比分定格为4比4。

扎莱夫斯基代表亚特兰大出战，并贡献两次助攻。国际米兰的比赛名单中没有皮奥特尔·泽林斯基，据该媒体称，他脚部受伤。

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