Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości opublikuje tekst nowej konstytucji kraju 23 listopada. Tego samego dnia szef rządu planuje zwrócić się do obywateli.

„W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości Armenii opublikuje tekst nowej konstytucji, a ja wygłoszę przemówienie do narodu” – powiedział.

Premier zwrócił się również publicznie do opozycji z apelem o zapewnienie sześciu głosów niezbędnych do przeprowadzenia referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji.

„Proponuję opozycji, aby zapewniła niezbędne sześć głosów, abyśmy mogli przeprowadzić referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji.

Jeśli naród zagłosuje przeciwko nowej konstytucji, to znaczy jeśli nasze argumenty, moje argumenty nie okażą się przekonujące dla społeczeństwa, złożę rezygnację w ciągu tygodnia od oficjalnego ogłoszenia wyników referendum.

Jeśli natomiast obywatele zagłosują za konstytucją, to również oficjalnie oświadczam: w następnych wyborach, czy to regularnych, czy przedterminowych – choć, szczerze mówiąc, w takim przypadku nie widzę powodów do przeprowadzania wyborów przedterminowych – nie będę kandydował na stanowisko premiera” – oświadczył Pashinyan.

Wcześniej szef rządu Armenii określił przyjęcie nowej konstytucji kraju jako swój cel polityczny.

Jednocześnie opozycja krytykuje tę inicjatywę. Uważa ona, że chodzi o spełnienie kolejnego żądania Azerbejdżanu — usunięcie z tekstu ustawy zasadniczej Armenii wzmianki o Deklaracji Niepodległości.

Pashinyan oświadczył to 20 listopada podczas wystąpienia w parlamencie.

Wcześniej premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że widzi swój kraj jako członka Unii Europejskiej za dwie dekady. Tak odpowiedział na pytanie o przyszłość Armenii za 20 lat.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

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