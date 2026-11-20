Węgry wycofały weto wobec pierwszej decyzji dotyczącej postępów Ukrainy w kierunku otwarcia klastrów negocjacyjnych nr 4 i 5 w ramach procesu przystąpienia do Unii Europejskiej. W piątek, 20 listopada, Komitet Stałych Przedstawicieli państw UE (Coreper) zatwierdził wyniki przeglądu ukraińskiego ustawodawstwa w zakresie tych dwóch klastrów. Pozwala to przejść do kolejnego etapu procedury ich oficjalnego otwarcia w ramach negocjacji o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Ambasadorowie państw UE uzgodnili wyniki przeglądu w zakresie klastra 4 „Zielona agenda i zrównoważona spójność” oraz klastra 5 „Zasoby, rolnictwo i polityka spójności”, które pozostają ostatnimi dwoma nieotwartymi klastrami.

Decyzja została podjęta bez dyskusji, ponieważ obie kwestie zostały wpisane do porządku obrad Coreperu jako punkty niepodlegające dyskusji (punkty I).

Podobne decyzje dotyczące zatwierdzenia wyników przeglądu klastrów 4 i 5 zostały uzgodnione również w odniesieniu do Mołdawii.

Kolejnym krokiem proceduralnym będzie wysłanie do Ukrainy i Mołdawii oficjalnych pism z zaproszeniem do przedstawienia swoich stanowisk negocjacyjnych w odniesieniu do każdego z tych dwóch klastrów.

Po otrzymaniu tych stanowisk Unia Europejska ma przygotować i uzgodnić własne wspólne stanowiska negocjacyjne dotyczące klastrów 4 i 5. Do ich zatwierdzenia konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Po zakończeniu tych procedur możliwe będzie zorganizowanie konferencji międzyrządowych Ukraina–UE i Mołdawia–UE, podczas których klastry negocjacyjne nr 4 i 5 mogą zostać oficjalnie otwarte.

Kolejne posiedzenie Rady UE ds. Ogólnych, w ramach którego mogą odbyć się konferencje międzyrządowe, zaplanowano na 15 grudnia 2026 r.

Jednocześnie konferencje międzyrządowe mogą odbyć się również przed tą datą, o ile państwa UE zdążą uzgodnić odpowiednie wspólne stanowiska negocjacyjne.

Klaster 4 obejmuje transport, energetykę, sieci transeuropejskie, środowisko i politykę klimatyczną, a klaster 5 – rolnictwo, rybołówstwo, politykę regionalną i kwestie budżetowe.

Informację tę uzyskała korespondentka „Europejskiej Prawdy” w Brukseli od źródeł dyplomatycznych w UE.

Wcześniej informowaliśmy, że Węgry mogą odblokować dwa klastry negocjacyjne Ukrainy z UE

UE spróbuje przekonać Węgry do odblokowania klastrów negocjacyjnych dotyczących przystąpienia Ukrainy.

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