匈牙利撤销了对乌克兰在加入欧盟框架内推进第4和第5谈判议题的首次决议的否决权。 11月20日星期五，欧盟成员国常驻代表委员会（Coreper）批准了针对这两个谈判章节的乌克兰立法审查结果。 这使得乌克兰加入欧盟的谈判程序得以进入正式开启这两个谈判章节的下一阶段。

欧盟各国大使已就第4谈判领域“绿色议程与可持续互联互通”以及第5谈判领域 “资源、农业与凝聚力政策”的筛查结果，这两大议题组是迄今尚未启动的最后两个议题组。

该决定未经讨论即获通过，因为这两个议题均作为非讨论事项（I类事项）列入了常任代表委员会（Coreper）会议议程。

关于批准第4和第5议题组筛查结果的类似决定，也已就摩尔多瓦达成一致。

接下来的程序步骤将是向乌克兰和摩尔多瓦发出正式函件，邀请其就这两个议题组中的每一个阐述各自的谈判立场。

收到这些立场后，欧盟需就第4和第5谈判组别制定并协调其共同谈判立场。该立场的通过需获得欧盟所有成员国的一致同意。

完成上述程序后，即可举行乌克兰-欧盟和摩尔多瓦-欧盟政府间会议，届时第4和第5谈判议题组将正式启动。

欧盟一般事务理事会下次会议定于2026年12月15日举行，届时可在会议期间举行政府间会议。

同时，如果欧盟各国能及时就相应的共同谈判立场达成一致，政府间会议也可能在此日期之前举行。

第4谈判领域涵盖交通、能源、泛欧网络、环境和气候政策；第5谈判领域则涵盖农业、渔业、区域政策和预算规定。

《欧洲真相》驻布鲁塞尔记者从欧盟外交消息人士处获悉了这一消息。

此前我们曾报道，匈牙利可能解除对乌克兰与欧盟谈判中两个议题组的封锁

欧盟将试图说服匈牙利解除对乌克兰入盟谈判章节的阻挠。

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